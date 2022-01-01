О компании

Строим теплые дома, бани и дачи с 2007 года. За это время мы накопили огромный опыт, как делать правильно и самое главное как делать нельзя. Поэтому при работе с нами — ошибки исключены.

Входим в строительный холдинг «Сибирское поместье». Объекты строят специалисты, которые прошли два этапа отбора и сдали аттестацию. Минимальный опыт строителей — 4 года.