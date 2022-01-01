Построим
загородный дом
за 60 дней без предоплаты
01
Следите
за стройкой
за стройкой
Следите за ходом строительства в режиме реального времени. Каждые 2 дня проводим обзорную фотосессию на объекте и отправляем вам.
02
Экономьте
на проекте
на проекте
Проект дома входит в стоимость строительства. Только на этом вы экономите от 50 тыс. до 150 тыс. руб. в зависимости от площади дома.
03
Фиксируйте
стоимость
стоимость
Цена на работы и материалы зафиксирована в договоре, поэтому изменение экономической ситуации или курса валют вас не коснутся.
04
Платите
по факту
по факту
Оплачиваете только готовый результат, если все технологии соблюдаются. Это исключает риски с качеством и сроками строительства.
Каталог домов
Коллекция домов от компании «Фамильная усадьба» – масштабные загородные дома под любой запрос. Современные коттеджи возводятся из высококачественных материалов: инновационного клеёного бруса, сибирского бревна, кирпича и т.д.
365 дней бесплатной страховкиэкономите от 32 400 руб.
Дом застрахован на всю стоимость договора от:пожара, удара молнии и взрыва газа; стихийных бедствий; кражы со взломом, грабежа; противоправных действий третьих лиц; повреждения водой; столкновения, удара; терроризма.
Готовые проекты домов
Проект семейного жилого дома из блоков "z19"
3 126 043 ₽
Площадь: 156 м2
Габариты: 15х13
Этажность: 1 этажа
Проект дома из бревна с террасой и мансардой "Тривор"
1 180 658 ₽
Площадь: 92 м2
Габариты: 9х17
Этажность: 2 этажа
Проект дома из бруса "ДH-367"
2 345 000 ₽
Площадь: 366 м2
Габариты: 16х13
Этажность: 2 этажа
Проект дома из бруса "ДH-204"
2 345 000 ₽
Площадь: 203 м2
Габариты: 12х10
Этажность: 2 этажа
Принимаем к оплате
01
Наличные и безналичные денежные средства
02
Государственные сертификаты
Сертификат на переселение, помощь молодому специалисту и другие
03
Материнский капитал
Работаем с капиталом детей до трех лет.
04
Помогаем оформить ипотеку или кредит
Работаем с 5 банками. Информацию о решении банка получаем в течение 24 часов.
Оплачивайте новый дом за счет своей квартиры
Мы начинаем строить дом и сразу же запускаем продажу вашей квартиры. Вы не ищете место, где переждать процесс строительства, так как при завершении сразу заезжаете в новый дом.
Построенные дома и бани
Дом из бруса в д. Гладкое
Площадь: 198 м2
Этажность: 1 этаж
Дом из бруса в п. Солонцы
Площадь: 264 м2
Этажность: 2 этажа
Каркасный дом в СНТ Виктория
Площадь: 160 м2
Этажность: 2 этажа
Баня из бруса в д. Раскаты
Площадь: 36 м2
Этажность: 1
О компании
Строим теплые дома, бани и дачи с 2007 года. За это время мы накопили огромный опыт, как делать правильно и самое главное как делать нельзя. Поэтому при работе с нами — ошибки исключены.
Входим в строительный холдинг «Сибирское поместье». Объекты строят специалисты, которые прошли два этапа отбора и сдали аттестацию. Минимальный опыт строителей — 4 года.
Посмотреть презентацию компании
247 объектов построили за 10 лет в Красноярске
Где и сколько объектов построили
Емельяново 36
Солонцы 17
Кузнецово 13
Сухая Балка 12
Есаулово 11
Ермолаево 10
Устюг 10
Минино, поселок 9
Березовка 8
Манский 8
Минино, деревня 7
Бугачево 6
Талое 6
Маганск 5
И еще 56 объектов в 42 населенных пунктах
Отзывы клиентов
Полный цикл работ от монтажа розеток до ланд- шафтного дизайна
Отделка объектов
Выравниваем стены под покраску; штукатурим и красим поверхности; работаем с гипсокартоном; клеим обои; кладем плитку, ламинат и паркет; делаем потолки; монтируем системы связи и кондиционирования; размещаем сантехнику; устанавливаем двери и окна; подключаем электрооборудование; монтируем вагонку и половую доску; утепляем стены, пол и крышу.
Монтаж фундамента и цоколя
Монтаж фундамента и цоколя Выполняем все монолитные работы: ленточный фундамент, бура-наливной, плитный. Делаем погреба и цоколи.
Инженерные системы
Смонтируем систему отопления и водоснабжения, установим септик и подведем канализацию, разведем электропроводку.
Установка забора
Смонтируем забор любой сложности исходя из грунта, ветрености и ваших пожеланий: проф. лист, плетенка, штакетники и т.д.